Zahl in Deutschland befindlicher Hongkong-Chinesen erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.02.2021 (hib 170/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der sich aktuell mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland befindlichen Hongkong-Chinesen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26405). Auch fragt sie darin, welche Auswirkungen nach Einschätzung der Bundesregierung die pandemiebedingten Einreisebeschränkungen auf die Möglichkeit von Hongkong-Chinesen haben, nach Deutschland einzureisen. Ferner will sie unter anderem wissen, welche Auswirkungen diese Einreisebeschränkungen auf die Möglichkeit von Hongkong-Chinesen haben, einen Antrag auf Asyl zu stellen.