Kinder- und Jugendkriminalität im Fokus der FDP

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 09.02.2021 (hib 171/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität unterrichtet werden. In einer Kleinen Anfrage (19/26386) will sie unter anderem erfahren, wie sich die Zahl tatverdächtiger Kinder- und Jugendlicher in den vergangenen zehn Jahren und während der Corona-Pandemie entwickelt hat. Zudem verlangt sie Auskunft über die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention bei Kindern und Jugendlichen.