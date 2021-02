AfD: Schutzprogramm für Frauen auf Männer ausweiten

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 10.02.2021 (hib 183/2021)

Berlin: (hib/AW) Nach dem Willen der AfD-Fraktion soll das Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ auf schutzbedürftige Männer ausgeweitet werden. In dem entsprechenden Antrag (19/26550) weist sie darauf hin, dass rund ein Fünftel der Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt Männer seien. Trotzdem fehle es in den meisten Bundesländern an Schutzräumen für Männer. Eine Übersichtsarbeit des Instituts für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock von 2020 komme zu dem Ergebnis, dass häusliche Gewalt gegen Männer in westlichen Gesellschaften mit fortschreitender Gleichberechtigung zuzunehmen scheine.