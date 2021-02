AfD gegen Regierungswerbung in sozialen Netzwerken

Recht und Verbraucherschutz/Antrag - 10.02.2021 (hib 183/2021)

Berlin: (hib/MWO) Die Einstellung bezahlter Regierungswerbung in sozialen Netzwerken ist Ziel eines Antrags der AfD-Fraktion (19/26548). Interessierte Bürger könnten weiterhin Informationen durch ein Abonnement des jeweiligen Inhalts erhalten, heißt es darin. Der Bundestag solle feststellen, schreiben die Antragsteller, dass die Bundesregierung die sozialen Netzwerke zur Erweiterung ihrer Öffentlichkeitsarbeit nutzt und Beiträge und Seiten kostenpflichtig mit Budgets in Millionenhöhe bewirbt. Dadurch würden ausgewählten Nutzergruppen gezielt Beiträge in ihrem Newsfeed angezeigt, ohne dass diese die hierüber beworbenen Inhalte beziehungsweise deren zugrunde liegenden Seiten mit „Gefällt mir“ markiert beziehungsweise abonniert hätten.