Linke fragt nach FDJ

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.02.2021 (hib 194/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche Kenntnisse die Bundesregierung über die derzeit bestehende „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) und ihre Aktivitäten hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/26625) danach, inwieweit es sich bei der heute bestehenden FDJ nach Kenntnis der Bundesregierung „um die weiterbestehende ehemalige Jugendorganisation der DDR“ handelt . Ferner fragt sie unter anderem, inwieweit „nach Rechtsauffassung der Sicherheitsbehörden die FDJ in der DDR nach der Wiedervereinigung 1990 vom seit 1951 bestehenden Verbot der FDJ in der Bundesrepublik“ erfasst wurde.