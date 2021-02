AfD fragt nach deutsch-chinesischen Beziehungen

Auswärtiges/Große Anfrage - 17.02.2021 (hib 200/2021)

Berlin: (hib/AHE) Einschätzungen und Perspektiven zu China thematisiert die AfD-Fraktion in einer Großen Anfrage (19/26362). Die Abgeordneten erkundigen sich darin nach der Landes- und Sprachkompetenz im Auswärtigen Amt, nach dem Einfluss verschiedener Akteure in Deutschland auf die Debatte zum Aufstieg Chinas sowie nach den jüngst von der Bundesregierung vorgelegten Indo-Pazifik-Leitlinien. Die Bundesregierung soll unter anderem eine Einschätzung zum Gefahrenpotential eines „globalen Kräftemessens“ im indo-pazifischen Raum geben, zu einem etwaigen deutschen Engagement in dieser Region sowie zur China-Politik der USA unter der neuen US-Administration.