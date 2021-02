FDP fragt nach Corona-Impfungen bei Bundeskaderathleten

Sport/Kleine Anfrage - 18.02.2021 (hib 206/2021)

Berlin: (hib/HAU) Corona-Impfungen bei Bundeskaderathleten thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26389). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Bundeskaderathleten und Bundeskaderathletinnen bis dato geimpft wurden. Gefragt wird auch, ob eine Impfung Voraussetzung zur Teilnahme an nationalen Meisterschaften, an Lehrgängen der Nationalmannschaften und an internationalen Meisterschaften ist. Zudem erkundigt sich die FDP-Fraktion, ob der Impfstoff unbedenklich hinsichtlich der Anti-Doping-Richtlinien ist.