FDP fragt nach Investitionen 2020

Finanzen/Kleine Anfrage - 18.02.2021 (hib 207/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Höhe der tatsächlichen Investitionen des Bundes im Jahr 2020 erfragt die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26663). Die Abgeordneten führen an, dass die Ausgaben für Investitionen im Jahr 2020 im Bundeshaushalt bei 50,3 Milliarden Euro lagen. Damit seien nur rund 70 Prozent der geplanten 71,8 Milliarden Euro abgeflossen. Die Fraktion will erfahren, wie hoch sich nach Abschluss des Bundeshaushalts 2020 die Ausgabereste der Investitionstitel belaufen.