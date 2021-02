Auswärtiges/Kleine Anfrage - 19.02.2021 (hib 210/2021)

Berlin: (hib/AHE) Die Situation von Flüchtlingen in der Republik Zypern thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/26746). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie viele Menschen nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2015 über den Seeweg irregulär die Insel Zypern erreicht haben und wie viele Asylanträge in der Republik Zypern seit 2010 gestellt worden sind.