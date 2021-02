Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.02.2021 (hib 210/2021)

Berlin: (hib/STO) „Homeoffice in Bundesbehörden“ thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26757). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Personen „im Januar 2021, April 2020, Januar 2020 und April 2019 sowie im Jahresverlauf 2020 in den Obersten Bundesbehörden, den Bundesoberbehörden, den obersten Bundesgerichten sowie den Bundesmittel- und Bundesunterbehörden im Verantwortungsbereich der Bundesregierung zumindest zeitweise im Homeoffice“ gearbeitet haben. Auch will sie unter anderem wissen, welche Maßnahmen seit März 2020 unternommen wurden, um mobiles Arbeiten in den genannten Behörden im Verantwortungsbereich der Bundesregierung zu ermöglichen.