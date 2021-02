Gesundheit/Kleine Anfrage - 22.02.2021 (hib 218/2021)

Berlin: (hib/PK) Nach Corona-Erkrankungen in sogenannten systemrelevanten Bereichen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26725). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Menschen in diesen Bereichen einen schweren Krankheitsverlauf durchgemacht haben.