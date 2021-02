Bundes-Immobilie in München steht nicht zum Verkauf

Finanzen/Antwort - 23.02.2021 (hib 228/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Bundesregierung plant nicht, ihre bundeseigene Wohnanlage am Perlacher Forst in München zu verkaufen. Das schreibt sie in der Antwort (19/26711) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/26333). Die Wohnanlage sei für die Wohnungsfürsorge des Bundes „nicht entbehrlich“, so die Bundesregierung. Die Liegenschaft stehe nicht zum Verkauf, dies sei auch der Landeshauptstadt München mitgeteilt worden.

Größere bauliche Maßnahmen wie etwa Fassadensanierungen würden derzeit geplant. Ein Zeitplan läge noch nicht vor.

In ihrer Vorbemerkung hatten die Fragesteller Medienberichte angeführt, wonach eine Sanierung der sehr stark abgenutzten Immobilie nur schleppend voranschreite und die Stadt München Kaufabsichten habe.