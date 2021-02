Kooperation mit Nicaragua

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.02.2021 (hib 229/2021)

Berlin: (hib/JOH) Welche Gesamtstrategie die Bundesregierung in Nicaragua verfolgt will die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/26699) erfahren. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, welche konkreten Indikatoren und qualitativen Kriterien für die Bundesregierung ausschlaggebend gewesen seien, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua im Rahmen der Reformstrategie „BMZ 2030“ künftig einzustellen und wer an dem Entscheidungs- und Bewertungsprozess beteiligt war.