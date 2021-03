Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 01.03.2021 (hib 259/2021)

Berlin: (hib/ROL) Die HPI Schul-Cloud läuft weitgehend fehler- und störungsfrei. Kurzfristige Lastspitzen können mittlerweile besser abgefangen werden. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/26791) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/26392). Die Bundesregierung betont, dass der Einsatz von Lernplattformen in Schulen in die Bildungshoheit der Länder falle. Der Bundesregierung liege keine systematische Übersicht mit Anspruch auf Vollständigkeit vor. Die HPI Schul-Cloud werde in Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen als landesweit nutzbare Lösung angeboten.