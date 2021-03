Linke fragt nach Aufstockung deutscher Frontex-Kräfte

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.03.2021 (hib 269/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wann und in welchem Umfang „nach Kenntnis der Bundesregierung die 340 bei Frontex eingesetzten deutschen Polizisten und Polizistinnen des Bundes und der Länder aufgestockt“ werden sollen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/26869) unter anderem danach, ob nach Kenntnis der Bundesregierung die Implementierung einer maritimen Frontex-Mission in der Region zwischen den Kanarischen Inseln und der westafrikanischen Küste geplant ist.