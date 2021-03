Beschäftigte von Bundeseinrichtungen pro Bundesland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.03.2021 (hib 269/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Verteilung der Beschäftigten von Bundeseinrichtungen auf die einzelnen Bundesländer thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/26864). Darin erkundigt sie sich danach, wie sich „der Gesamtstellenbestand bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen) des Bundes auf Basis des beschlossenen Bundeshaushaltes 2021“ auf die Bundesländer verteilt. Auch will sie wissen, wie sich die Stellen bei Unternehmen in privater Rechtsform in mehrheitlichem Besitz des Bundes auf die Länder verteilen.