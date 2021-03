Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 02.03.2021 (hib 273/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) wurden bis Ende 2020 alle 63.000 Güterwagen der DB Cargo AG mit Verbundstoff-Bremssohlen ausgestattet. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/26607) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/25968). Das Vorbeifahrgeräusch von Güterwagen werde durch dieses leise Bremssystem um bis zu 10 Dezibel (dB(A)) reduziert, „was einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms entspricht“, heißt es in der Antwort. Weiterhin ersetze die DB Fernverkehr AG bis 2025 alle Rangierloks mit Dieselantrieb durch besonders leise und klimafreundliche Hybrid-Rangierloks. „Ebenso werden bis 2025 alle elektrischen Streckenlokomotiven, die dann für DB Cargo Deutschland unterwegs sind, mit leisen Bremssystemen unterwegs sein“, kündigt die Regierung an. Bis 2030 würden Dieselloks bestimmter Baureihen von DB Cargo Deutschland ausgemustert.