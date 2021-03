Wirtschaftliche Lage der Bahn-Tochter Arriva erfragt

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.03.2021 (hib 273/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Arriva PLC, eines Tochterunternehmens der Deutschen Bahn AG (DB AG), interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26671). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach der Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Schuldenstand und der Anzahl der Mitarbeiter seit der Übernahme des Unternehmens durch die DB AG in Jahr 2010. Gefragt wird auch, wie hoch sowohl das unmittelbare wirtschaftliche Risiko für die DB AG als auch das mittelbare Risiko für den Bund durch die Beteiligungen an der Arriva PLC ist.