FDP fragt nach Zustand der Bahnhöfe in Baden-Württemberg

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.03.2021 (hib 273/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Bahnhöfe in Baden-Württemberg erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/26763). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Bahnhöfe und Haltepunkte in Baden-Württemberg nicht als uneingeschränkt barrierefrei gelten und wie viele davon bis 2025 zu einem uneingeschränkt barrierefreien Bahnhof oder Haltepunkt umgebaut werden sollen.