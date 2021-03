FDP fragt nach Lärmschutz an Bahntrassen in Rheinland-Pfalz

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 02.03.2021 (hib 274/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Lärmschutz an Bahntrassen in Rheinland-Pfalz erkundigt sich die FDP-Fraktion. Durch eine Kleine Anfrage (19/26767) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung erfahren, wie viele Kilometer Lärmschutzwände an Bahntrassen es aktuell in Rheinland-Pfalz gibt und welcher Anteil davon in den vergangenen fünf Jahren errichtet wurde. Gefragt wird außerdem, mit welchen Parametern über die Errichtung neuer Lärmschutzwände an Bahntrassen entschieden wird.