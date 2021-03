AfD fragt nach „Täter-Opfer-Beziehungen“ bei Straftaten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.03.2021 (hib 292/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung erfahren, an wie vielen Straftaten, die in dem Zeitraum von 2000 bis 2020 in dem Deliktsbereich „Straftaten insgesamt“ erfasst wurden, „zumindest ein deutscher Tatverdächtiger und zugleich auf Opferseite zumindest ein Zuwanderer“ beteiligt waren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/27057) unter anderem danach, an wie vielen der in dieser Zeit im genannten Bereich erfassten Straftaten „auf Tatverdächtigenseite zumindest ein Zuwanderer“ und zugleich zumindest ein deutsches Opfer beteiligt waren.