Betäubungsmittelschmuggel an deutschen Grenzen thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.03.2021 (hib 295/2021)

Berlin: (hib/STO) Wie viele Fälle von Betäubungsmittelschmuggel in den Jahren 2015 bis 2020 an der deutsch-niederländischen Grenze in welcher Größenordnung jeweils festgestellt worden sind, möchte die FDP-Fraktion von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/27124) unter anderem danach, wie viele solcher Fälle in den genannten Jahren in welcher Größenordnung jeweils an den Grenzen zu Belgien, Luxemburg, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark festgestellt wurden.