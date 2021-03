Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 09.03.2021 (hib 303/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion stellt eine umfassende Nachfrage zu den Corona-Unterstützungsmaßnahmen. In einer Kleinen Anfrage (19/27230) möchten die Abgeordneten wissen, welche Hilfen in welcher Höhe und aufgeschlüsselt nach Bundesländern an kleine und mittlere Unternehmen geflossen sind.