Linke fragt nach Laserwaffen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 09.03.2021 (hib 305/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Erprobung von Laserwaffen bei der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/26774) will sie unter anderem wissen, was mit dem bei Rheinmetall und MBDA in Auftrag gegebenen Laserwaffen-Demonstrator erprobt werden soll. Zudem möchte sie erfahren, welche Laserwaffentests die Bundeswehr bislang durchgeführt hat, welche Szenarien für den Einsatz von Laserwaffen in Frage kommen und welche Einheiten mit solchen Waffensystemen ausgerüstet werden sollen.