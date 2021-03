Grüne fragen nach Schutzprogramm für die Ostsee

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 09.03.2021 (hib 305/2021)

Berlin: (hib/CHB) Nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist für die Ostsee „ein ambitioniertes, konkretes und umsetzungsorientiertes sowie verbindliches Umweltprogramm“ erforderlich. In einer Kleinen Anfrage (19/27207) erkundigt sich die Fraktion deshalb, für wann die Verabschiedung des aktualisierten Ostsee-Aktionsplans (Baltic Sea Action Plan, BSAP) vorgesehen ist. Außerdem will sie in Erfahrung bringen, welche effektiven Schutzmaßnahmen die Bundesregierung im Rahmen der Helsinki-Konvention für den Schutz der Ostsee (Helcom) plant.