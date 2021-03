Auswärtiges/Antwort - 10.03.2021 (hib 307/2021)

Berlin: (hib/AHE) Über die Förderung des „European Council on Foreign Relations“ berichtet die Bundesregierung in der Antwort (19/26675) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/26353). Demnach flossen im Jahr 2019 insgesamt rund 97.000 Euro aus Bundesmitteln an die Organisation. Außerdem listet die Bundesregierung ihre Förderung im Jahr 2019 für Programme und Projekte von 32 weiteren Vereinen und Organisationen durch das Auswärtige Amt, das Bundesumwelt- und das Bundesfamilienministerium auf.