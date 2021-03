Politische Stiftungen in Thüringen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.03.2021 (hib 319/2021)

Berlin: (hib/STO) Mit politischen Stiftungen in Thüringen befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/27062). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, auf welche Höhe sich die Zuwendungen durch den Bund in Thüringen seit Anfang 2020 an die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie die Heinrich-Böll-Stiftung belaufen haben.