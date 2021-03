FDP fragt nach Digitalisierung der frühkindlichen Bildung

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 11.03.2021 (hib 320/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion erkundigt sich nach der Digitalisierung im Bereich der frühkindlichen Bildung. In einer Kleinen Anfrage (19/26731) will sie unter anderem erfahren, welche Erkenntnisse der Bundesregierung über die digitale Ausstattung von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vorliegen und welche Studien und Modellprojekte zum Einsatz der Digitalisierung der frühkindlichen Bildung in den vergangenen fünf Jahren vom Bund gefördert wurden.