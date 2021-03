Mediennutzungsverhalten von Kindern im Fokus der FDP

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 11.03.2021 (hib 320/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über die Erforschung des Mediennutzungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/27209) will sie unter anderem wissen, welche Studien im Bereich der Grundlagenforschung zu diesem Thema der Bundesregierung vorliegen und welche in Planung sind. Zudem möchte sie erfahren, welche Institute und Organisationen im Geschäftsbereich der Bundesregierung dazu forschen.