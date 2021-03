FDP fragt nach sozialer Situation von Prostituierten

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 11.03.2021 (hib 321/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die soziale Situation von Prostituierten während der Corona-Pandemie. In einer Kleinen Anfrage (19/27132) möchte sie unter anderem erfahren, wie viele Personen in Deutschland nach dem Prostitutionsschutzgesetz als Sexarbeiter gemeldet sind, wie viele von ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wie viele Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) beantragt haben und wie viele der Anträge bewilligt und abgelehnt wurden. Zudem will sie wissen, wie viele der Prostituierten, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, mindestens ein minderjähriges Kind haben.