FDP erkundigt sich nach Fallschirmsystem

Kleine Anfrage - 12.03.2021 (hib 326/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über das Fallschirmsystem der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/27370) will sie unter anderem wissen, über welchen Zeitraum sich die Bundeswehr Fallschirme aus US-Produktion leihen musste, um die Ausbildung der Fallschirmjäger zu gewährleisten und welche Kosten dafür anfielen. Zudem möchte sie erfahren, wann der Nachschub an Fallschirmen aus deutscher Produktion zur Verfügung stehen soll, wie hoch die Kosten für diese sind und warum es zu der Verzögerung bei der Auslieferung gekommen ist.