135 Bahnhöfe in Deutschland mit kostenlosem WLAN-Netz

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 15.03.2021 (hib 333/2021)

Berlin: (hib/HAU) Ende 2020 stand an 135 Bahnhöfen in Deutschland das kostenlose WLAN-Netz „WIFI@DB“ zur Verfügung. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/27098) auf eine Kleine Anfrage (19/26388) der FDP-Fraktion hervor. Die Bahnhöfe Aschaffenburg-Hauptbahnhof, Berlin Brandenburg Flughafen, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Schönefeld Flughafen und Offenbach Marktplatz sollen der Vorlage zufolge in den kommenden fünf Jahren mit dem kostenlosen WLAN-Netz „WIFI@DB“ ausgestattet werden.