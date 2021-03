FDP thematisiert Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 15.03.2021 (hib 333/2021)

Berlin: (hib/HAU) In einer Kleinen Anfrage (19/27127) thematisiert die FDP-Fraktion den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, mit welchen Maßnahmen und Mitteln die Bundesregierung die Anwendung von Drohnen auf landwirtschaftlichen Betrieben fördert. Die Bundesregierung soll außerdem beantworten, ob sie Möglichkeiten dafür sieht, rechtliche Hürden, die den Einsatz von Drohnen bisher erschweren, in Zukunft abzubauen.