Forschungspolitische Defizite in Pandemiebekämpfung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antrag - 18.03.2021 (hib 352/2021)

Berlin: (hib/ROL) Die akuten wissenschafts- und forschungspolitischen Defizite in der Pandemiebekämpfung sollen behoben werden. Das fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/27552) in einem Antrag. Dies betrifft nach Ansicht der Fraktion insbesondere die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19. Diese sollen auch in späteren klinischen Entwicklungsphasen deutlich stärker gefördert werden. An die öffentliche Finanzierung sollen von Beginn an klare Bedingungen bezüglich der Transparenz der Kosten, fairer Preisgestaltung und weltweit gerechter Zugangsmöglichkeiten sowie der hinreichenden Berücksichtigung von Geschlechteraspekten geknüpft werden, verlangen die Grünen. Ferner soll die Nachverfolgung neuer, ansteckenderer Virus-Mutationen ausgebaut und dafür positive PCR-Tests bundesweit auf bereits bekannte Virus-Varianten untersucht werden. Außerdem soll die systematische Ausweitung von Genomsequenzierungen vorangetrieben und die Ergebnisse in Sequenz-Datenbanken bundesweit und international bereitgestellt werden, um noch unbekannte Mutationen frühzeitig zu entdecken, heißt es in dem Antrag.