FDP fragt nach Finanzhilfen für Flughäfen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 18.03.2021 (hib 353/2021)

Berlin: (hib/HAU) Finanzhilfen für Flughäfen, an denen der Bund nicht beteiligt ist, thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/27406). Die Liberalen wollen unter anderem wissen, auf welcher Informations- und Datengrundlage die Bundesregierung im Rahmen des Luftverkehrsgipfels vom 6. November 2020 bis zu 500 Millionen Euro Finanzhilfen für diese Flughäfen in Aussicht gestellt hat. Welche Planungen von Seiten der Bundesregierung bestehen, mögliche weitere Finanzhilfen für Flughäfen im Rahmen eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 bereitzustellen, interessiert die Abgeordneten ebenfalls.