FDP fragt nach Winterschäden auf den Bundesfernstraßen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 18.03.2021 (hib 353/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Winterschäden auf den Bundesfernstraßen erkundigt sich die FDP-Fraktion. Mittels einer Kleinen Anfrage (19/27401) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung erfahren, welche Bundesfernstraßen in diesem Winter sowie in den beiden Wintern zuvor teilweise oder komplett gesperrt waren und wie viele Unfälle es aufgrund winterlicher Bedingungen auf den Bundesfernstraßen gab. Thematisiert werden auch die in diesem sowie in den vergangenen Wintern entstandenen Straßenschäden und der sich daraus ergebende wirtschaftliche Schaden.