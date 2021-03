Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 19.03.2021 (hib 360/2021)

Berlin: (hib/EIS) Eine geplante Quote für einheimische Produkte im Lebensmitteleinzelhandel in Tschechien steht im Fokus einer Kleinen Anfrage (19/27511) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Auswirkungen eine Quote für Lebensmittel in Tschechien auf den Export deutscher Lebensmittel nach Tschechien hätte