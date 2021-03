Wohnungsmarktentwicklung in Sachsen

Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 23.03.2021 (hib 370/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Mieten in Sachsen sind zwischen 2011 und 2020 um etwa 21 Prozent auf 6,10 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Das geht aus der Antwort (19/27373) auf eine Kleine Anfrage (19/26783) der Linksfraktion hervor. Dabei handelt es sich um Erst- und Wiedervermietungsmieten ohne Nebenkosten für Wohnungen zwischen 40 und 100 Quadratmetern, basierend auf Inserate in Zeitungen oder auf Immobilienplattformen. Während der Anstieg in Chemnitz mit einem Plus von sechs Prozent auf 5,25 Euro noch moderat ausfiel, waren die Steigerungen in Dresden (plus 30 Prozent auf 7,70 Euro) und Leipzig (knapp 43 Prozent auf 7,17 Euro) deutlicher zu spüren. Die Vorlage enthält weitere Datenreihen zu den Preisentwicklungen auf Kreisebene, auch für Bauland. Zudem liefert die Bundesregierung Zahlenmaterial etwa zu Leerständen und dem bundeseigenen Immobilienbestand in Sachsen.