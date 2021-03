Finanzen/Kleine Anfrage - 23.03.2021 (hib 370/2021)

Berlin: (hib/AB) Munitions- und Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen im vierten Quartal 2020 erfragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/27684). Die Abgeordneten bitten um detaillierte Auskunft über Art und Anzahl der Waffen- und Rüstungsgüter sowie über die Empfängerländer. In ihrer Vorbemerkung schreiben sie, über den Hafen Hamburgs würden Munitions- und Rüstungsladungen an Länder geliefert, in denen Bürgerkriege herrschten oder die am Jemenkrieg beteiligt seien.