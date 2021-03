Linke fordert Neuorganisation der Patientenberatung

Gesundheit/Antrag - 25.03.2021 (hib 399/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion fordert eine gemeinnützige Neuaufstellung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Die Übertragung der UPD an die Tochterfirma eines gewinnorientierten Unternehmens 2015 habe das Vertrauen in die Beratung erschüttert und die Erreichbarkeit vor Ort verschlechtert, heißt es in einem Antrag (19/27833) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern, die Finanzierung der UPD künftig aus Bundesmitteln zu gewährleisten und mit der Organisation Einrichtungen zu beauftragen, die sich mit institutioneller Patientenberatung beschäftigten.