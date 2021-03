FDP drängt auf Öffnung der Kinos

Kultur und Medien/Antrag - 26.03.2021 (hib 403/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion drängt auf die schnelle Öffnung der Kinos. In einem Antrag (19/27823) fordert sie die Bundesregierung auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu beschleunigen, die zu einem bundesweiten Öffnungstermin führen. Zudem fordern die Liberalen weitere finanzielle Hilfen für die Filmbranche. So soll für Selbstständige und Freiberufler ein die Lebenshaltungskosten deckender Unternehmerlohn eingeführt werden, der deutlich über der Neustarthilfe liegt und keinen Einschränkungen bei seiner Verwendung unterliegt. Rückwirkend soll die Überbrückungshilfe auf Basis des Betriebsergebnisses im Zeitraum der Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr ausgestaltet werden. Das Zukunftsprogramm Kino III soll so überarbeitet werden, dass es auch für mittelständische und größere Kino-Betriebe passend ist. Zudem soll analog zum Ausfallfonds für Filmproduktionen ein Ausfallfonds für verschobene und gestoppte Kinostarts und eine Verleihreferenzförderung für niedrig-frequentierte Kinofilme aufgelegt werden.