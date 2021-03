Gesundheit/Antwort - 29.03.2021 (hib 410/2021)

Berlin: (hib/PK) Auf dem deutschen Markt sind nach Einschätzung der Bundesregierung fünf Hersteller von nicht-invasiver Pränataldiagnostik aktiv. Vier Hersteller hätten ihren Sitz in Deutschland, ein fünfter habe seinen Sitz in Hongkong/China und biete seine nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) in Deutschland exklusiv in einem Labor an, heißt es in der Antwort (19/27602) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/27125) der FDP-Fraktion.

Hinzu komme eine nicht quantifizierbare Zahl von spezialisierten Laboren, die NIPT anböten.