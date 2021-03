Grußbotschaft der Kanzlerin kostete 3.600 Euro

Bundestagsnachrichten/Antwort - 29.03.2021 (hib 411/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Bundeskanzlerin hat nach Angaben der Bundesregierung ihr Grußwort zum CDU-Parteitag im Januar 2021 in ihrer Funktion als Regierungschefin an die Delegierten gerichtet. Dies erkläre, weshalb sie aus dem Kanzleramt zugeschaltet worden sei, heißt es in der Antwort (19/27678) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/27271) der AfD-Fraktion. Die Videogrußbotschaft kostete den Angaben zufolge rund 3.600 Euro.