Bundesfinanzministerium führt neues Compliance-System ein

Finanzen/Antwort - 30.03.2021 (hib 415/2021)

Berlin: (hib/AB) Das neue Compliance-System des Bundesfinanzministeriums, das Insiderhandel bei Mitarbeitern verhindern soll, wird „zeitnah“ in Kraft treten. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/27680) auf eine Kleine Anfrage (19/27169) der FDP-Fraktion. Das ergänzende Compliance-System für den Bereich des Bundesfinanzministeriums werde derzeit mit dem Personalrat abgestimmt, heißt es in der Antwort. Für Umsetzung und Kontrolle des Systems sei das Compliance-Referat des Ministeriums zuständig.