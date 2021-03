An Flughäfen verletzte Bundespolizisten

Inneres und Heimat/Antwort - 30.03.2021 (hib 416/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der an Flughäfen im Einsatz verletzten Bundespolizisten ist im vergangenen Jahr laut Bundesregierung auf 19 gesunken, nachdem sie im Vorjahr bei 77 und im Jahr 2018 bei 71 gelegen hatte. Im Jahr 2017 hatte die Zahl der an Flughäfen verletzten Bundespolizisten 44 betragen und im Jahr zuvor zwölf, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/27563) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/26987) hervorgeht. Die Zahl der in Flugzeugen verletzten Bundespolizisten stieg danach von drei im Jahr 2016 über sechs im Folgejahr auf 17 im Jahr 2018, um anschließend auf neun im Jahr 2019 und drei im vergangenen Jahr zurückzugehen.