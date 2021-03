Auswahl von BpB-Schwertpunktthemen

Inneres und Heimat/Antwort - 31.03.2021 (hib 424/2021)

Berlin: (hib/STO) Über die Auswahl von Schwerpunktthemen der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/27485) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/27056). Danach bestimmt die BpB jedes Jahr eine Reihe von Schwerpunktthemen sowie relevanter Planungsanlässe, um ihre Maßnahmen auf die Erfordernisse aktueller politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen anzupassen. „In einem über viele Jahre gewachsenen Verfahren werden die Schwerpunktthemen in BpB-interner Abstimmung sowie unter Einbezug sowohl der Fachaufsicht als auch der Gremien (Kuratorium, Wissenschaftlicher Beirat) definiert, diskutiert und verbindlich festgelegt“, schreibt die Bundesregierung weiter. Dieser Prozess beginne in der Regel im zweiten Quartal eines jeden Jahres und werde bis zur Sommerpause abgeschlossen.