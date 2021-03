Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 31.03.2021 (hib 424/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung erfahren, wie sich die Tarifbindung in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/27789) unter anderem danach, wie sich in dieser Zeit die durchschnittlichen Tarifverdienste im Vergleich zu nicht-tariflichen Verdiensten entwickelt haben.