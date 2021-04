Homeoffice bei der Bundesagentur für Arbeit

Arbeit und Soziales/Antwort - 01.04.2021 (hib 427/2021)

Berlin: (hib/CHE) Von der Gesamtzahl der rund 69.000 Beschäftigten in den Agenturen für Arbeit können etwa 6.900 Beschäftigte ihre Tätigkeit nicht im Homeoffice ausüben. Das sind operative Aufgabenträger im Kundenkontakt (zum Beispiel Beschäftigte an Notfallschaltern) sowie etwa Hausmeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Poststellen und in den Internen Services Personal sowie Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Mitarbeiter im Arbeitsplatzservice und Verantwortliche für den Arbeitsschutz. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/27558) auf eine Kleine Anfrage (19/27046) der Fraktion Die Linke.