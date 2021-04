Einsatz von Beamten in der Privatwirtschaft

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.04.2021 (hib 429/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Beamte aus Bundesministerien, dem Bundeskanzleramt oder Bundesbehörden seit Januar 2018 bis heute einen Einsatz beziehungsweise eine Tätigkeit in der Privatwirtschaft im Rahmen einer Zuweisung aufgenommen haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/28030) unter anderem danach, ob es sich um einen Austausch handelte und wer gegebenenfalls der Austauschpartner war.