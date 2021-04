Staatsbesuche am Flughafen Berlin Brandenburg„

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.04.2021 (hib 429/2021)

Berlin: (hib/STO) Den „Planungsstand der Bundesregierung für die Durchführung von Staatsbesuchen am Flughafen Berlin Brandenburg“ thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/28039). Darin erkundigt sie sich danach, welche Verkehrseinschränkungen auf dem Landweg von dem Flughafen bis in das Regierungsviertel bei Staatsbesuchen der höchsten Sicherheitsstufen erfolgen können. Auch will sie unter anderem wissen, welche Planungen von Seiten der Bundesregierung für die Nutzung eines Helikopter-Transfers bei Staatsbesuchen von dem Flughafen in das Regierungsviertel bestehen.